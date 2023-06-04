Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

عواصف وأمطار بـ 3 مناطق والمدني يُحذر

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
عواصف وأمطار بـ 3 مناطق والمدني يُحذر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرَا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في كل من مكة المكرمة والباحة وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات،  فيما تشمل في الباحة كلاًّ من العقيق ومدينة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

قد يهمّك أيضاً
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب

نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد

نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد

وتشمل الحالة في عسير، أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول حفاظاً على سلامتهم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم