عواصف وأمطار بـ 3 مناطق والمدني يُحذر

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرَا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في كل من مكة المكرمة والباحة وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات، فيما تشمل في الباحة كلاًّ من العقيق ومدينة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

وتشمل الحالة في عسير، أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول حفاظاً على سلامتهم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.