عواصف وأمطار على مكة المكرمة للمساء والمدني يُحذر

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية وأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل أضم وميسان، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول وانعدام في الرؤية.

ودعت المواطنين للابتعاد عن تجمعات المياه بطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.