Icon

سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك Icon رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو Icon عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً Icon أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال Icon الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني Icon بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي Icon استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة Icon ميسي سيحسم مصيره الأسبوع المقبل Icon تنبيه من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات المدني

عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تجار يعيدون تعبئة أرز منتهي الصلاحية بتواريخ جديدة

تجار يعيدون تعبئة أرز منتهي الصلاحية بتواريخ جديدة

أخت وزير الإسكان في ذمة الله

أخت وزير الإسكان في ذمة الله

طقس جازان

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول على محافظات، أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ10 مساءً.

تحذير من المدني

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة