عيادة طبية طارئة خلف المصليات بالحرم المكي

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من العيادة الطبية الطارئة والتي تتواجد خلف المصليات بالحرم المكي لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.

ويظهر التقرير المصور، تجهيز العيادات الطبية وكأنها مستشفى كاملة، حيث تتواجد عيادة حرم الطوارئ 1 وهناك عيادة ثانية وثالثة.

وتقدم العيادات الخدمات الطبية الطارئة مثل الأزمات القلبية وانخفاض السكر والضغط، والتي قد يتعرض لها ضيوف الرحمن في الحرم المكي.