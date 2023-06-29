عيادة طبية طارئة خلف المصليات بالحرم المكي إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج منذ بداية اليوم الحج والعمرة تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء المناسك هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة ضخ 919 ألف م3 مياه في المشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية
وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من العيادة الطبية الطارئة والتي تتواجد خلف المصليات بالحرم المكي لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
ويظهر التقرير المصور، تجهيز العيادات الطبية وكأنها مستشفى كاملة، حيث تتواجد عيادة حرم الطوارئ 1 وهناك عيادة ثانية وثالثة.
وتقدم العيادات الخدمات الطبية الطارئة مثل الأزمات القلبية وانخفاض السكر والضغط، والتي قد يتعرض لها ضيوف الرحمن في الحرم المكي.
فيديو | لسلامة ضيوف الرحمن.. عيادة طبية طارئة في مكان غير متوقع داخل المسجد الحرام #كيف #بسلام_آمنين #الإخبارية2 pic.twitter.com/64mEFMIIHt
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) June 29, 2023