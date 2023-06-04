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غداً.. انتهاء تلقي طلبات العدول عن النقل الخارجي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
غداً.. انتهاء تلقي طلبات العدول عن النقل الخارجي
المواطن - فريق التحرير

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تنتهي يوم غد الاثنين، استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام “نور”.

العدول عن النقل الخارجي

وبدأت اليوم الأحد، عملية استقبال الطلبات، وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن “الإقرار” قبل تقديم الطلب؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاة لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها “العدول”، بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.

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