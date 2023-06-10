غدًا افتتاح باب الترشح لرئاسة وعضوية نادي الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد اليوم، عن افتتاح باب الترشح لرئاسة وعضوية النادي، بداية من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

موعد تقديم الطلبات

وذكر النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن باب الترشح سيفتتح بداية من غد الأحد وحتى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، علمًا بأنه لن تُقبل أي طلبات للترشح بعد انتهاء الفترة والوقت المحدد.

وكان وليد عبدالهادي المنصور أعلن ترشحه اليوم السبت، لرئاسة نادي الاتحاد في الانتخابات التي ستُجرى في الفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية فترة مجلس إدارة أنمار الحائلي.

وقال وليد عبدالهادي المنصور في مقطع فيديو متداول عبر “تويتر” : “أتقدم لرئاسة نادي الاتحاد بقدمه وعراقته وأهميته التاريخية والاجتماعية وثقله المالي والتجاري وتراثه الجماهيري والشعبي وتميزه الإعلاني والإعلامي”.

شروط الترشح

وفي يوم الأربعاء الماضي، كشف نادي الاتحاد عن 10 خطوات من أجل الترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية في الفترة المقبلة.

وللترشح يتم إتباع الآتي: ” الدخول عبر موقع وزارة الرياضة الرسمي، الخدمة الإلكترونية، الخدمات العامة، تقديم طلب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة، تعبئة بيانات مقدم الطلب ” رئيس القائمة”، إدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مقدم الطلب، النقر على علامة ” +” لإضافة مرشح من قبل ” رئيس القائمة” ، الاطلاع على الدليل الإرشادي واللائحة التنظيمية لمؤسسات أعضاء الأندية ويتم تنزيل نموذج استمارة طلب ليتم توقيعه، إدخال الحقول المطلوبة، إرفاق المرفقات المطلوبة للمرشح”.