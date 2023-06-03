غرامة جديدة على النصر بسبب بيتروس

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كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن توقيع غرامة جديدة على نادي النصر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” بسبب قضية النادي مع اللاعب بيتروس.
وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : ” قرر النصر واللاعب البرازيلي إنهاء العقد قبل 10 أشهر من تاريخ انتهائه، تكلفة هذا الإنهاء على نادي النصر كانت 10 ملايين ريال، واتفق الطرفان أن يُخصم من هذه الـ10 ملايين ما سيتقاضاه اللاعب البرازيلي مع ناديه الجديد الفتح، المشكلة بالنسبة لـ النصر هي أن راتب اللاعب مع الفتح هو 94 ألف ريال فقط وبالتالي لن يتم خصم الكثير من الـ10 ملايين”.
وأضاف الشيخي: ” ما أغضب النصر هو أن اللاعب البرازيلي والفتح وقعا عقدًا جديدًا ببداية الموسم الماضي بمبلغ مرتفع يقترب من 700 ألف ريال شهريًا، بحسب اعتقاد أصفر الرياض أن هذا العقد الجديد تم إخفاؤه وذلك حتى يدفع النادي العاصمي مبلغًا أعلى من المبلغ المفترض”.
وتابع: ” في النهاية اتفق الفيفا مع بيتروس على حصوله على 9 ملايين ونصف المليون ريال من نادي النصر وأيضًا ما يقرب من 40 ألف ريال تتكرر شهريًا كغرامة تأخير، النصر يستأنف القرار حاليًا أمام محكمة CAS.
🚨قصة القضية في FIFA:
– قرر #النصر واللاعب #بيتروس إنهاء العقد قبل ١٠ أشهر من تاريخ انتهائه
– تكلفة هذه الإنهاء على نادي النصر كانت ١٠ ملايين
– اتفق الطرفان أن يُخصم من هذه الـ١٠ ملايين ما سيتقضاه بيتروس مع ناديه الجديد (الفتح)
– المشكلة بالنسبة للنصر هي أن راتب اللاعب مع… https://t.co/ICt6uxircW pic.twitter.com/ovQixz5iKW
— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) June 3, 2023