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التقديم متاح بدءاً من اليوم الخميس

غرفة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة بمجال السلامة والبيئة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
غرفة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة بمجال السلامة والبيئة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت غرفة الأحساء مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية (تمكين) والمعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء عن توفر وظائف في شركة نسما المتحدة بمجال السلامة والبيئة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس بيئي.
2- موظف بيئي.
3- مهندس سلامة.
4- مشرف سلامة.
5- موظف سلامة.

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مكان العمل:

– الرياض.
– المنطقة الشرقية.
– جدة.
– تبوك.

التفاصيل والشروط: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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