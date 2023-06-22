غرفة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة بمجال السلامة والبيئة

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أعلنت غرفة الأحساء مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية (تمكين) والمعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء عن توفر وظائف في شركة نسما المتحدة بمجال السلامة والبيئة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مهندس بيئي.
2- موظف بيئي.
3- مهندس سلامة.
4- مشرف سلامة.
5- موظف سلامة.
– الرياض.
– المنطقة الشرقية.
– جدة.
– تبوك.
التفاصيل والشروط: اضغط هنا
– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا