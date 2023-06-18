غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الثانوية

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أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– موظف إداري موارد بشرية.
– مشغل غرفة عمليات.
– كاتبة ومدخلة بيانات.
– بائع.
– محاسب.
– بائعة.
– موظف استقبال.
– كاشير محاسبة.
– أخصائية مبيعات.
– مديرة معرض.
– معقب خدمات.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– وأشارت غرفة الرياض إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.