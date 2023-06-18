غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الثانوية

أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

– موظف إداري موارد بشرية.

– مشغل غرفة عمليات.

– كاتبة ومدخلة بيانات.

– بائع.

– محاسب.

– بائعة.

– موظف استقبال.

– كاشير محاسبة.

– أخصائية مبيعات.

– مديرة معرض.

– معقب خدمات.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– وأشارت غرفة الرياض إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.