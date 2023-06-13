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حادث وقع بعد حفل زفاف بولاية النيجر

غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب
المواطن - فريق التحرير

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غرق ما لا يقل عن 50 شخصًا، وفُقد عدد آخر بعد انقلاب قارب مكدس بالركاب، وفقًا لما ذكره سكان ومسؤولون في القطاع الأوسط من شمال نيجيريا اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادثة

وبحسب السكان، فإن الحادث وقع الليلة الماضية عندما انقلب قارب خشبي كان ينقل الناس عبر نهر للوصول إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية النيجر المجاورة.

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ولم يتضح حتى الآن عدد من كانوا على متن القارب، لكن حكومة ولاية كوارا قالت في بيان: إنهم من خمس قرى وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

قتلى ومفقودون

وأردف البيان أن والي كوارا عبر للمواطنين عن مواساته بعد الحادث الذي “يُخشى أن يكون قد أدى لمقتل عشرات، بينما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين”.

وخوفًا من عمليات الخطف التي تنفذها عصابات مسلحة على الطرق، يستخدم بعض النيجيريين القوارب للانتقال إلى مواقع قريبة غير أن تكدس تلك القوارب وسوء حالتها هما السبب وراء وقوع معظم الحوادث من هذا النوع.

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