غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب

إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس بوابة الترفيه دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة سجن طالبة جزائرية سنة بسبب الغش في الامتحانات محمد منير يطرب جمهوره في ليلة مشواري بجدة رجل أعمال روسي يهوي قتيلًا من ارتفاع 100 متر تركي آل الشيخ يجهز مفاجآت لأهالي جدة في حفل منير تعديل مواعيد بعض رحلات مطار الملك فهد بالدمام بسبب انقطاع التيار الكهربائي رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين
غرق ما لا يقل عن 50 شخصًا، وفُقد عدد آخر بعد انقلاب قارب مكدس بالركاب، وفقًا لما ذكره سكان ومسؤولون في القطاع الأوسط من شمال نيجيريا اليوم الثلاثاء.
وبحسب السكان، فإن الحادث وقع الليلة الماضية عندما انقلب قارب خشبي كان ينقل الناس عبر نهر للوصول إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية النيجر المجاورة.
ولم يتضح حتى الآن عدد من كانوا على متن القارب، لكن حكومة ولاية كوارا قالت في بيان: إنهم من خمس قرى وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.
وأردف البيان أن والي كوارا عبر للمواطنين عن مواساته بعد الحادث الذي “يُخشى أن يكون قد أدى لمقتل عشرات، بينما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين”.
وخوفًا من عمليات الخطف التي تنفذها عصابات مسلحة على الطرق، يستخدم بعض النيجيريين القوارب للانتقال إلى مواقع قريبة غير أن تكدس تلك القوارب وسوء حالتها هما السبب وراء وقوع معظم الحوادث من هذا النوع.