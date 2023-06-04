غروهي والبريكان وموراتو الأفضل لشهر مايو

حصد حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، جائزة الأفضل ضمن منافسات دوري روشن السعودي لشهر مايو، عن الجولات الأخيرة من المسابقة.

غروهي الأفضل

وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز غروهي بجائزة أفضل حارس مرمى في شهر مايول الماضي، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الاتحاد، ومساهمته في التتويج باللقب.

وخطف غروهي الأنظار، ولعب دور الحسم في الفوز باللقب، حيث خاض الاتحاد 6 مباريات في شهر مايو، وساهم في فوز العميد في 4 مباريات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلالهم، وتعادل إيجابيًا ضد الهلال، وخسر أمام التعاون.

جوائز الأفضل في مايو

وحصد المدير الفني البرازيلي شاموسكا جائزة الأفضل في شهر مايو، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق 6 انتصارات متتالية أمام كل من؛ الاتحاد، الرائد، الخليج، الطائي، الشباب والباطن.

وتوج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فراس البريكان بجائزة أفضل لاعب واعد للشهر الثاني على التوالي، فيما حصد نجم فريق الخليج، البرازيلي موراتو جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر مايو.

ويتولى اختيار المتوجين بالأفضل، الفريق الفني بالرابطة الذي يضم الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيدالله العيسى، ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.