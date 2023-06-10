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بعد التعاقد مع كريم بنزيما

غموض مصير عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
غموض مصير عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.

كريم بنزيما اتحادي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ومسيرة دامت لمدة 14 عامًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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كريم بنزيما
بنزيما خلال حفل تقديمه – المصدر @ittihad

غموض مستقبل عبدالرزاق حمدالله

وعلى الرغم من تجديد عبدالرزاق حمدالله لعقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، إلا أن انضمام كريم بنزيما أثار الشكوك حول مستقبله مع العميد في الموسم الجديد، لصعوبة مشاركته أساسيًا.

وأشارت التقارير إلى أن حمدالله تلقى أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، أبرزها من الأهلي والشباب، كما دشنت جماهير الراقي هاشتاقًا عبر “تويتر”، للمطالبة بضمه، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه.

نجم الاتحاد حمدالله
احتفال حمدالله

ويتمتع عبدالرزاق حمدالله بعلاقة مميزة مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ومع الجماهير أيضًا، إلا أنه قد يُفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لضمان المشاركة باستمرار والمنافسة على لقب الهداف.

وخطف عبدالرزاق حمدالله الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم المنقضي، حيث قاده لحصد كأس السوبر السعودي، ولقب دوري روشن السعودي، وتوج بهداف المسابقة برصيد 21 هدفًا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

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