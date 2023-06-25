غموض يحيط بمصير قائد فاغنر بعد صور السيلفي مع المارة

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أفادت وكالات أبناء عالمية بأن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، سيغادر روسيا متوجهًا إلى بيلاروسيا وأن الكرملين سيسقط التهم الجنائية عنه.
وأعلن الكرملين أن يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر، سيغادر إلى بيلاروسيا، على أن يتم إسقاط دعوى جنائية مقامة ضده، فيما أشارت صحيفة “ذا صن” إلى أن الغموض يحيط بمصير بريغوجين.
وبعد الاتفاق على إنهاء التمرد ومغادرة الأراضي الروسية، أظهرت مقاطع فيديو قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، مساء أمس السبت، يغادر المقر العسكري في روستوف الروسية، كما أظهرته مقاطع أخرى يتجول في شوارع المدينة ويحيي سكانها ويلتقط الصور السيلفي مع المارة قبيل مغادرته.
وشوهد زعيم فاغنر، البالغ من العمر 62 عامًا، وهو يدخل سيارة في روستوف-أون-دون آخر مرة أثناء التقاط صور سيلفي مع المارة في الشوارع.
وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن يفغيني بريغوجين لم ينشر أي شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ ما يقرب من 24 ساعة، على غير العادة.
#بريغوجين ينشر صورا لتحيته السكان في #روستوف أثناء مغادرتها
#العربية_عاجل pic.twitter.com/vOscsXcw6H
— العربية (@AlArabiya) June 24, 2023
كانت رسالته الأخيرة هي تعليماته لرجاله بالتراجع لتجنب إراقة الدماء وإنهاء تمرده الفاشل، فبعد إعلان الكرملين أنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المقامة ضد بريغوجين ومغادرته الأراضي الروسية إلى بيلاروسيا، بدأ مقاتلو فاغنر، أمس السبت، انسحابهم من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف التي سيطروا عليها أمس مع بدء التمرد ضد الجيش الروسي.
كما أظهرت مقاطع فيديو قوات فاغنر وهي تنسحب من المدينة المجاورة لأوكرانيا بشكل كامل، في أعقاب التوصل إلى اتفاق للتهدئة بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.