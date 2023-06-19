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يرتبط اسمه بالانتقال للريال

غوارديولا: مانشستر سيتي لن يضم مبابي

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
غوارديولا: مانشستر سيتي لن يضم مبابي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، أن نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي لن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

مبابي لن ينتقل للسيتي

وتحدث غوارديولا عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي، قائلًا: “لن نتعاقد مع كيليان مبابي.. إنه لن ينضم إلى مانشستر سيتي.. كلكم تعرفون إلى أين يريد الذهاب”، وذلك في إشارة إلى رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.

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كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر @PSG_English

ويرتبط مبابي بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حتى عام 2024، مع وجود بند يُتيح بالتمديد لعام آخر، إلا أنه رفض التجديد، مفضلًا الرحيل بالمجان بعد نهاية موسم 2023\ 2024.

وكان مبابي صاحب الـ24 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يُقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أنه يُعد من أبرز المرشحين للانضمام للمرينغي.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر @PSG_arab

غوارديولا يُعلق على مستقبل جوندوجان

كما تحدث غوارديولا خلال تصريحات أبرزها البرنامج الإسباني “الشيرنجيتو”، عن مستقبل نجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، وقال: “أنا على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد معه”.

وواصل مدرب مانشستر سيتي حديثه قائلًا: “لكننا مهتمون جدًا أيضًا بإبقاء جوندوجان مع الفريق الأول لكرة القدم.. آمل أن يبقى معنا.. إذا نجح برشلونة في التعاقد معه، فسيحصلون على لاعب رائع وعظيم”.

جوندوجان
جوندوجان – المصدر @FabrizioRomano

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