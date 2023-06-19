غوارديولا: مانشستر سيتي لن يضم مبابي

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أكد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، أن نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي لن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.
وتحدث غوارديولا عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي، قائلًا: “لن نتعاقد مع كيليان مبابي.. إنه لن ينضم إلى مانشستر سيتي.. كلكم تعرفون إلى أين يريد الذهاب”، وذلك في إشارة إلى رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
ويرتبط مبابي بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حتى عام 2024، مع وجود بند يُتيح بالتمديد لعام آخر، إلا أنه رفض التجديد، مفضلًا الرحيل بالمجان بعد نهاية موسم 2023\ 2024.
وكان مبابي صاحب الـ24 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يُقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أنه يُعد من أبرز المرشحين للانضمام للمرينغي.
كما تحدث غوارديولا خلال تصريحات أبرزها البرنامج الإسباني “الشيرنجيتو”، عن مستقبل نجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، وقال: “أنا على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد معه”.
وواصل مدرب مانشستر سيتي حديثه قائلًا: “لكننا مهتمون جدًا أيضًا بإبقاء جوندوجان مع الفريق الأول لكرة القدم.. آمل أن يبقى معنا.. إذا نجح برشلونة في التعاقد معه، فسيحصلون على لاعب رائع وعظيم”.