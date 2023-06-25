غوارديولا يتدخل لمنع رحيل برناردو سيلفا

يسعى المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، لإقناع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، للاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الرياضي الجديد.

غورديولا يسعى لبقاء سيلفا

وأوضح الصحافي أكرم كونور، اليوم الأحد، أن غوارديولا عرض على برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، تحسين عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، وعدم الرحيل إلى دوري روشن السعودي.

وأشار أكرم كونور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سيلفا يملك عرضًا ضخمًا من دوري روشن السعودي، يصل إلى 100 مليون يورو سنويًا، ما دفع غوارديولا للتدخل؛ أملًا في بقائه.

عروض أمام برناردو سيلفا

وأكدت تقارير أن برناردو سيلفا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تحد جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.

وتلقى سيلفا عرضًا ضخمًا للانتقال إلى صفوف الهلال، ولكنه يُفضل حتى الآن البقاء في أوروبا، وتُعد برشلونة الوجهة المثالية له، وحدثت مفاوضات مؤخرًا، ولكن من غير المرجح الانتقال إليه، بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

كما يُعد باريس سان جيرمان في مقدمة الفرق الراغبة في ضم برناردو سيلفا، وأجرى محادثات مثمرة مع المستشار الرياضي لويس كامبوس، ولكنه لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، حيث يُفضل الانتظار لمعرفة المدرب الجديد.