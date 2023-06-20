غواصة سياحية تختفي بموقع حطام سفينة تايتانيك

كشفت تقارير إعلامية أن البحث جارٍ عن غواصة مفقودة تعمل في نقل أفراد لمشاهدة حطام السفينة تايتانيك.

اختفاء غواصة سياحية

وأفادت خفر السواحل الأمريكي أن عملية البحث تجري قبالة ساحل نيوفاوندلاند. وأكدت شركة “أوشن غيت إكسبديشن” ملكيتها للسفينة المفقودة.

ولفتت الشركة: “نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان. ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم”، وفقًا لبي بي سي نيوز.

سفينة تايتانيك

وبدأت شركة أوشن غيت إكسبديشن في عام 2021 ما توقعت أن تصبح رحلة سنوية لتأريخ تحلل سفينة المحيط الأيقونية التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشركة في ذلك الوقت أنه بالإضافة إلى علماء الآثار وعلماء الأحياء البحرية، فإن الرحلات الاستكشافية ستشمل أيضًا حوالي 40 سائحا مدفوع الأجر يتناوبون على تشغيل معدات السونار وأداء مهام أخرى في الغواصة التي تقل على متنها خمسة أشخاص.