غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع نجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي غوندوغان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برشلونة يتعاقد مع غوندوغان

وذكر نادي برشلونة، في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي: “توصل النادي إلى اتفاق مع الألماني إلكاي غوندوغان، بشأن الانضمام إلى الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي”.

وأضاف: “سينضم اللاعب إلى صفوفنا لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو، سنعلن عن تفاصيل تقديمه الرسمي في وقت قريب”.

وتألق غوندوغان بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وكانت من العناصر الرئيسية التي قادته لتحقيق الثلاثية التاريخية، وحصد دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

الرحيل عن مانشستر سيتي

وينتهي عقد غوندوغان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق حول التجديد، ليرتبط اسمه بأكثر من نادٍ.

وكان اسم اللاعب الألماني قد ارتبط الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث أكدت تقارير أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لضمه إلى صفوفه هذا الصيف، قبل أن يوقع لبرشلونة رسميًا اليوم.