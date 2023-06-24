فاجنر تتهم الجيش الروسي بقصف معسكراتها وموسكو تنفي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة ” فاجنر ” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.”
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية حول “الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة ” فاجنر ” لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.
وأضاف البيان: “تواصل القوات المسلحة الروسية القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.
وقد اتهم يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، بقصف معسكرات لقواته، مشيراً إلى أن القصف أودى بحياة عدد كبير من قواته، وتعهد بريجوجن بالانتقام بعد ضربات الجيش الروسي.
عناصر من قوات" #فاغنر" تنتشر في روستوف الروسية، بعد إعلان قائدها #يفغيني_بريغوجين التمرد على الجيش الروسي ودخول المدينة#روسيا #الحدث pic.twitter.com/YLLGJqJzf5
— ا لـحـدث (@AlHadath) June 24, 2023
السلطات الروسية فتحت تحقيقاً جنائياً ضد قائد #فاغنر بتهمة "التمرد المسلح".. ودعت قواته لاعتقاله: طعنة في ظهر #بوتين #روسيا #الحدث pic.twitter.com/oIrLX10q1J
— ا لـحـدث (@AlHadath) June 24, 2023