فاطمة الميلاد أصغر نحالة بالقطيف تنتج 800 كجم سنويًا

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ارتبطت فاطمة الميلاد منذ صغرها بالنحل بدافع الترفيه والاستكشاف، حتى أصبحت أصغر نحالة في محافظة القطيف شرق السعودية، وتمتلك 200 خلية نحل مع بدء الإنتاج بكميات تجارية.
وفي تقرير لقناة “العربية”، قالت فاطمة إن بدايتها في تربية النحل كانت هواية ومرحلة استكشاف مع والدها، بعد ذلك حاولت الانفراد بتربيته من خلال البدء بخلية واحدة حيث تمكنت من إدارتها بشكل كامل وهي في عمر الـ15 عامًا.
وأضافت أنه عقب ذلك استشارت والدها في امتلاك منحل صغير متنقل يحتوي على 50 خلية، وخلال 5 سنوات زادت وأصبحت 200 خلية، حيث وصلت إلى الاحتراف.
وتبدأ فاطمة عملها منذ الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تقوم بمتابعة خلايا النحل والتأكد من سلامتها ونظافة المياه، حيث أكسبتها العلاقة مع النحل المزيد من الصبر والدقة.
كما نجحت إلى تحويل شغفها ومنحلها إلى مشروع تجاري ينتج ما بين 600 إلى 800 كيلو من عسل السدر وزهور الربيع والمنجروف سنويًا، وتستهدف منتجاتها السوق المحلي والخليجي.
#نشرة_الرابعة | بهواية بدأت معها منذ الصغر.. فاطمة أصغر نحالة في #القطيف تمتلك 200 خلية نحل وتبدأ الإنتاج بكميات تجارية@alabdaliam pic.twitter.com/zKyjyp1dHV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 8, 2023