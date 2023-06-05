فتاة تنهار بعدما كادت تهدس طالبات

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وثق مقطع فيديو متداول، انهيار فتاة من البكاء بعدما كادت تدهس فتيات يسيرن على الطريق السريع.
وروت الفتاة في مقطع فيديو، ما حدث قائلة إنها كادت تصدم مجموعة من البنات وذلك على الطريق السريع، مؤكدة أنهن شاهدن سرعة قيادتها لكن حاولن العبور.
وأكدت وهي تبكي، أن الحركة التي قمن بها كانت خطيرة، حيث كادت أن تنهي حياتهن بعبور خاطئ على الطريق السريع، لكن الله كان الحافظ لها ولهن.