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أعلنت وزارة التعليم، اليوم، مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.
وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات التعليمية من 16 ربيع الأول إلى 7 ربيع الآخر 1445هـ، عبر نظام “فارس الإلكتروني” من خلال؛ الخدمة الذاتية للموظف- ترقيات المعلمين، وذلك لمن استوفى جميع متطلبات وشروط الترقية من شاغلي الوظائف التعليمية.
وسيتم فتح خدمة إضافة ساعات التطوير المهني للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام “فارس”، طوال العام، وذلك من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للموظف- خدمة التطوير المهني للمعلمين.