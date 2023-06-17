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أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين

فتح السفارات أبرز ما تناولته اللقاءات السعودية الإيرانية خلال شهرين

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
فتح السفارات أبرز ما تناولته اللقاءات السعودية الإيرانية خلال شهرين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه يتم العمل حاليًا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين وسيتم قريبًا افتتاح السفارة السعودية في طهران، على حد قوله، فيما شهدت اللقاءات السعودية الإيرانية خلال الشهرين الماضيين أمورًا عدة من بينها ملف فتح السفارات.

اللقاءات السعودية الإيرانية

وتناولت وكالة “أسوشيتد برس” في تقريرها اليوم السبت، أبرز ما تناولته اللقاءات الرسمية بين الجانبين السعودي والإيراني خلال الشهرين الماضيين، عقب إعلان استئناف العلاقات، ومن أبرزها فتح السفارات.

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وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: أن المباحثات مع إيران أكدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

تطورات المحادثات الإيرانية السعودية

وشدد الجانبان على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله بما يوسع الثقة المتبادلة ومجالات التعاون ويساعد على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وزار وزير المالية الإيراني إحسان خاندوزي المملكة في مايو / أيار الماضي، في أول زيارة رسمية لمسؤول من طهران منذ أن اتفق البلدان على استئناف العلاقات الثنائية.

وفي هذا الشهر أعادت إيران إرسال بعثاتها الدبلوماسية في الرياض وخدمات قنصليتها في جدة، وأعادت العلاقات مع المملكة العربية السعودية بعد سبع سنوات.

فتح السفارات بين الجانبين

كما أعاد الجانبان الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة منذ أكثر من 20 عامًا. وعينت إيران الشهر الماضي علي رضا عنياتي سفيرًا لها لدى السعودية، الذي كان مساعدًا لوزير الخارجية سابقًا وعمل سفيرًا لإيران في الكويت.

وانقطعت العلاقات بين البلدين في عام 2016، بعد تعرض السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد لهجوم من قبل محتجين.

الزيارة الأولى لفيصل بن فرحان

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي لإيران منذ عدة أعوام. كما جاءت هذه التطورات بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى طهران.

وأضافت الوكالة: “التقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران”.

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