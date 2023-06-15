فتح باب التسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.

طريقة التقديم

وحسب ما ذكرته اللجنة المركزية، فإن المؤهلات المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة، لافتة إلى أن موعد التقديم يبدأ من

7 ذي الحجة 1444هـ.

وأوضحت اللجنة المركزية أن التقديم متاح عبر هذا الرابط (هنا).