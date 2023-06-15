الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين فتح باب التسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية وفاة نجم مانشستر يونايتد السابق جوردون ماكوين تحذير من خطورة الوضع بمحطة زابوريجيا النووية رقم تاريخي جديد ينتظر كريستيانو رونالدو كبيرنا عزيز حملة توعوية لعدم الإساءة لكبار السن البرهان يرفض رئاسة كينيا للجنة إيغاد أرقام تُزين مشوار موسيماني مع الأهلي السعودية الخضراء تحتفل باليوم العالمي للسلاحف البحرية غدًا منتخب الأرجنتين يكسب ودية أستراليا بثنائية
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.
وحسب ما ذكرته اللجنة المركزية، فإن المؤهلات المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة، لافتة إلى أن موعد التقديم يبدأ من
7 ذي الحجة 1444هـ.
وأوضحت اللجنة المركزية أن التقديم متاح عبر هذا الرابط (هنا).