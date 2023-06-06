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شهادة البكالوريوس مطلوبة

فتح باب القبول في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين غدًا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
فتح باب القبول في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين غدًا
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل غدًا الأربعاء، للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين للعام الدراسي 1445هـ.

وأوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة هي شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعة، ويتم التقديم عبر الرابط (هنا).

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