فتح باب القبول في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين غدًا

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل غدًا الأربعاء، للالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين للعام الدراسي 1445هـ.
وأوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة هي شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعة، ويتم التقديم عبر الرابط (هنا).