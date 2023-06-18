فجوة في جمجمة رأس لاعب ألعاب كمبيوتر بسبب السماعات

وثقت صور متداولة لأحد لاعبي ألعاب الكمبيوتر لحظات من الرعب بعدما حلق رأسه أثناء بث مباشر من أجل المشاركة في عمل خيري عندما اكتشف وجود فجوة في جمجمته في مكان وجود سماعات الرأس الخاصة به.

تأثير سماعة الرأس

وشعر Streamer Curtoss بحالة من الصدمة بعدما شاهد تجويفاً أعلى جمجمته ناتج عن ارتدائه لسماعات الرأس لفترة طويلة.

كما أن العديد من اللاعبين الآخرين تضامنوا مع الشاب وحلقوا رؤوسهم ليظهر تأثير ارتداء سماعات الرأس على جمجمتهم لأكثر من 14 ساعة.

ويشبه رأس اللاعب بعد إزالة سماعات الرأس مثل العلامات التي تتركها النظارة على الوجه بعد إزالتها.

ما هو العلاج!

ولتخفيف هذا التجويف والتخلص منه، يمكن للاعبين الضغط أو تدليك المنطقة عند اكتشاف هذا الانبعاج. أو الاستحمام بالماء الساخن الذي من شأنه أن يساعد الجلد على العودة إلى طبيعته.

وشهد مقطع الفيديو الخاص بـ Curtoss أكثر من 42 مليون مشاهدة على منصة “تويتر” مع آلاف التعليقات، التي أشارت إلى استبدال سماعات الرأس بأخرى خاصة بالأذن، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.