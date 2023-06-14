فرار 9ر1 مليون سوداني منذ اندلاع العنف

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الثلاثاء، في تقرير، أنه منذ اندلاع العنف في السودان قبل شهرين، فر نحو 9ر1 مليون شخص.
ووفقًا للتقرير فر نصف مليون من النازحين إلى دول مجاورة. وإلى جانب العاصمة الخرطوم، تضررت منطقة دارفور غربي البلاد بشدة جراء العنف الشديد. وأعلن حاكم دارفور المنطقة “كمنطقة كارثة” بعد القتال والنهب المستمرين.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفًا عبروا الى دول مجاورة.
ووفقًا للأمم المتّحدة، فإنّ 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان السودان، بحاجة إلى المساعدة والحماية.