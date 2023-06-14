فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات

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أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب ينتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية العامة للعمل مع شركة أمواج الطاقة (بمنطقة حائل)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على الثانوية العامة.
3- العمر أن لا يتجاوز 27 عاماً.
4- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).
5- من سكان منطقة حائل.
1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .
2- مكافأة شهرية لا تقل عن (2,000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.
1- راتب مجزي أساسي.
2- بدلات أخرى .
3- تأمين طبي.
– يوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م (الساعة 8:30 صباحاً).
– صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بحائل.