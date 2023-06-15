فرص تدريب وتوظيف بـ الخطوط الحديدية السعودية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار) في المجالات التالية:

المجالات المتاحة

– قيادة القطارات

– صيانة القاطرات والعربات

– صيانة البنية التحتية

– الاتصالات والإشارات والتحكم

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن (80%).

– أن لا تقل درجة اختبار قياس (القدرات العامة) عن (70%).

– أن يكون عمر المتقدم من (18 إلى 23) سنة.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المزايا:

– التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار).

– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.

– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و3000 ريال للسنة الثانية.

– رواتب أساسية تصل إلى 8,000 ريال شهرياً مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب

الوثائق المطلوبة بعد القبول:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل – مختومة) وصورة منها.

– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).

بدء التدريب:

يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/2/18هـ (الموافق 2023/9/3م).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).