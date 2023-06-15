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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

فرص تدريب وتوظيف بـ الخطوط الحديدية السعودية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
فرص تدريب وتوظيف بـ الخطوط الحديدية السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار) في المجالات التالية:

المجالات المتاحة

– قيادة القطارات
– صيانة القاطرات والعربات
– صيانة البنية التحتية
– الاتصالات والإشارات والتحكم

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شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن (80%).
– أن لا تقل درجة اختبار قياس (القدرات العامة) عن (70%).
– أن يكون عمر المتقدم من (18 إلى 23) سنة.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المزايا:

– التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار).
– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و3000 ريال للسنة الثانية.
– رواتب أساسية تصل إلى 8,000 ريال شهرياً مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب

الوثائق المطلوبة بعد القبول:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل – مختومة) وصورة منها.
– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).

بدء التدريب:

يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/2/18هـ (الموافق 2023/9/3م).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).

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