فرص تدريب ووظائف بهيئة التخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج (مساعد طبيب الأسنان) المنتهي بالتوظيف في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الكبرى للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

التخصصات المتاحة

– أحياء

– أحياء دقيقة

– تقنية حيوية

– فيزياء

– كيمياء

– كيمياء حيوية

– فيزياء

– علم حيوان

– علم نبات

– فيزياء طبية

– علوم طبية حيوية

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– المدينة

– القصيم

– الخبر

– الأحساء

– حائل

– عنيزة

– خميس مشيط

– جازان

– الخرج

جهات التوظيف:

– وزارة الصحة

– وزارة الحرس الوطني

– مدينة الطبية بجامعة الملك سعود

– مجموعة سليمان الحبيب

– مستشفى د. سليمان فقيه

– جهات حكومية أخرى ومستشفيات كبرى.

– للإطلاع على جهات التوظيف: اضغط هنا

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– معادلة الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي (للحاصلين عليها من خارج المملكة).

– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية للاختبار المعتمد (STEP 60)

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حالياً.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

التعليمات والمستندات المطلوبة للقبول:

– شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

– سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة بعد بدء البرنامج.

– في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة لشرط المفاضلة سيتم دعوة المتقدم لمقابلة واحدة.

– في حال انسحاب جهة التوظيف سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.