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ضمن مبادرة روائع الموسيقى

فرقة سعودية تحيي فن السامري بالمكسيك

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
فرقة سعودية تحيي فن السامري بالمكسيك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، إحياء إحدى الفرق السعودية فن “السامري” في المكسيك ضمن مبادرة روائع الموسيقى السعودية.

وأظهر الفيديو، الفرقة السعودية وهي تقدم فن السامري الذي يعد من الفلكلوريات القديمة بالدولة بطريقة احترافية، وسط حشد من الجمهور الذي تهافت لمشاهدتهم وتصويرهم.

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ويعد فن السامري مشهورًا في السعودية وبالتحديد في منطقة نجد، ويعتمد على الدفوف والمرواس ويكون الإيقاع على وزن: (تَك.. دوم تك دوم)، كما أنه يوجد ما يسمّى اللعب أثناء الغناء.

روائع الموسيقى السعودية

يذكر أن هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية نظمت أمس حفل موسيقي على المسرح الوطني في مكسيكو العاصمة المكسيكية ضمن مبادرة روائع الموسيقى السعودية.

وكان الحفل بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي وأوركسترا كارلوس تشافيز المكسيكية وفرقة الفنون الأدائية، حيث يهدف إلى تبادل المعرفة وتفعيل التواصل بين المجتمع المحلي والدولي، ودعم الحضور الدولي للفنون الموسيقية والأدائية السعودية وتعزيز مشاركة الهيئة في المحافل الثقافية الدولية المرموقة وتعزيز العلاقات الثقافية بين السعودية والمكسيك.

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