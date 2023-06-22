فرق الإنقاذ تتسابق مع قرب نفاد الأكسجين بـ الغواصة المفقودة

تتسارع فرق الإنقاذ للعثور على الغواصة المفقودة “تيتان”، مع اقتراب نفاد الأكسجين على متن الغواصة التي فقدت يوم الأحد الماضي ، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.

من جانبه، رجح خفر السواحل الأمريكي، أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة “تيتان” نفدت بالفعل مما يعزز المخاوف بشأن ركابها.

وبحسب شركة “أوشن غيت” المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

اختفاء تيتان

واختفت “تيتان” وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، يوم الأحد، إلى موقع حطام سفينة “تيتانيك” التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ويقع الحطام على عمق نحو 3810 أمتار.

وتقع الغواصة في مكان ما بالمحيط الأطلسي، في وقت مشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثا عن أي علامات تدل على الغواصة.

ووفقا لما نقله خفر السواحل الامريكي، فإن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة، بينما أشار وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة.

غواصة تيتان

ويبلغ طول “تيتان” 6.7 أمتار، وبدأت نزول الأعماق صباح الأحد، وفقدت الاتصال مع المركبة الأم على السطح خلال ما كان ينبغي أن يكون عملية غوص لمدة ساعتين.

ويرقد حطام “تيتانيك التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912 على بعد 1450 كيلومترًا تقريبًا شرقي مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية، و644 كيلومترًا جنوبي مدينة سانت جونز بمقاطعة نيو فاونلاند في كندا.