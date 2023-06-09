فرق بيطرية لفحص المواشي بمنافذ العاصمة المقدسة

يستعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، لخطة تشغيلية لموسم الحج للعام الحالي 2023، الذي يشهد عودةً بكامل طاقته، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة بدءاً من 15 ذي القعدة الحالي، وحتى انتهاء موسم الحج، وذلك للفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها.

جولة تفقدية

وقام الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي بجولة تفقدية لمقار عمل فرق المركز للاطلاع ومتابعة اكتمال جاهزية خطة الحج، التي تشتمل على مسار تنظيم أعمال فرق السيطرة على الأمراض الوبائية، حيت ضمت تجهيز 7 فرق في منافذ العاصمة المقدسة، هي: (الكعكية – الشميسي القديم – الشرائع – النورية -الحسينية – جعرانة – الهدا)، بالإضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقةً لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفرق المساندة الميدانية.

تدريب الكوادر

وأوضح مدير فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي أن المركز وضمن إطار استعداداته عقد حلقة نقاش عمل للعاملين بالفرق البيطرية؛ لتدريب الكوادر على برنامج فرق الحج وآلية العمل، ومناقشة مهام فرق المنافذ، ومواقع الفرق البيطرية، ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة، حيث ناقشت الورشة الإجراءات الإدارية والإجراءات المتخذة في حالة اكتشاف حالة مرضية في أحد المواقع، وإجراءات التطهير والتعقيم والتدابير الوقائية اللازمة عند استخدام المركبات الميدانية.

خطة الحج

من جهتها أكدت المتحدث الرسمي للمركز سحاب الفليج أن خطة الحج تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة، والكشف عن جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، ومراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء الحج.

وكشفت أن مسارات الأعمال لمركز “وقاء” تحتوي على مسار مخاطر الصحة الحيوانية في موسم الحج، ومسار تنظيم أعمال فرق السيطرة على الأمراض الوبائية (فرق الحج)، ومسار السيطرة على الأمراض الوبائية خلال موسم الحج، ومسار مكافحة نواقل الأمراض (فرق الطوارئ)، ومسار الرصد للأمراض الوبائية في أسواق النفع العام والمسالخ، ومسار الأمن الحيوي في موسم الحج، ومسار التوعية والإعلام.