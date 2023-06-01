فرنسا تحذر أوكرانيا من استخدام أسلحتها لمهاجمة روسيا

حذرت فرنسا، أمس الأربعاء، أوكرانيا من استخدام أسلحتها لمهاجمة روسيا، وفقًا لبلومبرغ.

دعم فرنسي

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، كاترين كولونا، خلال زيارتها كييف الاثنين أن فرنسا ستواصل وستعزز شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، قالت الوزيرة الفرنسية: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بقراره مواصلة وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأردفت أن هذا الدعم سيتواصل، متحدثة خصوصًا عن تسليم أسلحة.

وكان ماكرون أعلن في نهاية إبريل (نيسان) إرسال معدات عسكرية إلى كييف خصوصًا مدافع قيصر.