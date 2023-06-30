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تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة

فرنسا تشتعل بنيران الاحتجاجات وإصابة 249 شرطيًّا في المواجهات

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
فرنسا تشتعل بنيران الاحتجاجات وإصابة 249 شرطيًّا في المواجهات
المواطن - فريق التحرير

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تواصلت أعمال العنف في فرنسا لليوم الثالث على التوالي، وسط جهود حثيثة من الجهات المختصة لاستعادة النظام والسيطرة على الوضع بعد مقتل المئات من رجال الأمن في الاشتباكات مع المحتجين.

احتجاجات فرنسا

وبحسب قناة الحرة أكدت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيًّا في أعمال الشغب ليل الخميس الجمعة، التي اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

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وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان: إن 667 شخصًا أوقفوا ليل الخميس الجمعة. وقالت مصادر مقربة منه ليلًا: إن جزءًا كبيرًا من الموقوفين تراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

اجتماع خلية أزمة

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع جديد لخلية الأزمة الوزارية، الجمعة، في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا، فيما أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن “كل الاحتمالات مطروحة” لإعادة النظام في فرنسا”.

تخريب المقار

وسجلت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة، ليل الخميس الجمعة، في مدن كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، الثلاثاء، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

القتل العمد

من جهة أخرى وجهت النيابة العامة الفرنسية تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي قتل قاصرًا بالرصاص قرب باريس ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

وفي أول تعليق له على الحادث، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن مقتل الشاب “لا يمكن تفسيره… وغير مبرر”. كما ندد بـ”مشاهد عنف.. لا يمكن تبريرها” في الأحياء الفرنسية ضد المؤسسات والجمهورية.

 

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