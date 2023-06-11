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فريقان يتنافسان على ضم عبدالكريم حسن في دوري روشن

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
فريقان يتنافسان على ضم عبدالكريم حسن في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب القطري عبدالكريم حسن لاعب نادي الجهراء الكويتي أصبح قريبًا من الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وبحسب موقع Goal فإن اللاعب القطري صاحب الـ 29 عامًا اتفق مع أحد الأندية السعودية دون الكشف عن هوية النادي.

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ويلعب عبدالكريم كظهير أيسر، حيث يعد أكثر ناديين احتياجًا للاعب صاحب خبرات في مركز الظهير الأيسر هما الهلال والنصر.

الهلال والنصر

الهلال يرغب في ضم ظهير أيسر قوي لتعويض الغياب الطويل الذي كان للاعب ياسر الشهراني بعد إصابته في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر.

كما يريد النصر ضم ظهير أيسر جيد وصاحب خبرات جيدة في ظل التفكير في عدم الاعتماد على خدمات الإيفواري جيسلان كونان في الموسم المقبل.

القطري عبدالكريم حسن

صدمة لـ عبدالكريم حسن

وكان نادي السد القطري قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب عبدالكريم، وذلك بعد سخرية الأخير من الجماهير القطرية التي انتقدته بسبب سوء نتائج منتخب قطر في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في الدوحة.

وفي ديسمبر الماضي، كان الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن إيقاف عبدالكريم حسن ومنعه من المشاركة في مباريات منتخب قطر لأجل غير مسمى جراء سخريته من الجماهير القطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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