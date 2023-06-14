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عقب انفصال حاد وكامل بالشبكية

فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا إيرانيًا من العمى

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا إيرانيًا من العمى
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي من مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بعد توفيق الله، من إنقاذ حاج إيراني في العقد الرابع من العمر قدم هذا العام لأداء مناسك الحج من إصابته بالعمى عقب معاناته من انفصال حاد وكامل بالشبكية المصاحب لقصر نظر شديد بالعين اليسرى علاوة على وجود ماء أبيض مع ضمور في الشبكية والعنابية للعين.

نجاح العملية

وتم إجراء العملية بمشاركة الفريق الطبي حيث تمت إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية باستخدام زيت السيليكون الذي سيمكن المريض بعد إرادة الله عز وجل من استعادة البصر بعد انفصال الشبكية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد مستغرقة ساعتين ونصف، كما سيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه نظراً لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية وتماثل للشفاء ولله الحمد.

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أحدث التجهيزات

وأوضح مركز صحة العين بالمدينة الطبية أن هذا النوع من الإجراءات الطبية لانفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل دائم ولله الحمد بفضل ما يتميز به المركز من خبرات طبية متميزة وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء ، ولكن ما يميز هذه الحالة مصاحبة الانفصال قصر النظر الشديد ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين مما يعقد من الإجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة.

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