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يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عن الآثام

فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال
المواطن - سعد البحيري

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فضل صيام يوم عرفه ثابت في العديد من الأحاديث النبوية؛ إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يومًا أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة).

فضل صيام يوم عرفه

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة –رضي الله عنها- عن رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ؟) إنه يوم مغفرة الذنوب، والتجاوز عن الآثام، ويوم المباهاة بأهل الموقف، والعتق من النار يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له ما تقدم من ذنبه، ويسن صيام هذا اليوم لغير الحاج، فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ” رواه الإمام مسلم.

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يوم عظيم المكانة

وفي خطبة الجمعة يوم 5 ذي الحجة الجاري قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط إن مما يستحب في العشر صيام التسعة الأولى منها، مشيرًا إلى أنه الأفضل للحاج ألّا يصومه تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإبقاءً لقوته ليستكثر من التضرع والدعاء ويوم عرفة ملتقى المسلمين المشهود، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع، يوم كريم على المسلمين والدعاء عظيم المكانة رفيع الشأن يرفع العبد إلى مولاه حوائجه ويسأله من كرمه المتوالي.

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