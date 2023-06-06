فعاليات ومبادرات في تعليم الرياض لمواجهة المخدرات

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تنفيذ حملتها الإعلامية التوعوية عن المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.

وطن بلا مخدرات

وتضمنت الحملة العديد من البرامج والمسابقات التثقيفية والتوعوية، من بينها مسابقة وطن بلا مخدرات، وفعالية، إضافة إلى ورش تدريبية متخصصة في مهارات الرفض وتوكيد الذات والتفكير الناقد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الحملة الإعلامية عن المخدرات والتي تم تنفيذها بعدد من الفعاليات والمبادرات في المدارس، تأتي وفق توجيهات وزارة التعليم تماشيًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تنفذها الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات ذات العلاقة للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد والمجتمع بشكل عام.

تنمية العقول

وقال: إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص تعليم منطقة الرياض على ترجمة الخطط التي ترسمها وزارة التعليم لتنفيذ البرامج الإرشادية والصحية، وتفعيل الشركات المجتمعية، وذلك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والتي تولي التعليم جل اهتمامها؛ لإيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها وبما يحقق أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشار الثميري إلى أن الإدارة عملت ومنذ بداية الحملة على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية واستثمرت حساباتها في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر الرسائل والفيديوهات التوعوية وكذلك حسابات مكاتب التعليم والمدارس.