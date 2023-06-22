فقدان 39 مهاجرًا بغرق زورق متجه لجزر الكناري الإسبانية

غرق ما يصل إلى 39 مهاجرًا كانوا على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية، وفقًا لما ذكرته منظمة ووكينغ بوردرز غير الحكومية المعنية بقضية الهجرة أمس الأربعاء.

مهاجرون غير شرعيين

ولقي طفل واحد على الأقل حتفه وجرى إنقاذ 24 من المهاجرين من الزورق الغارق في عملية إنقاذ بقيادة مغربية على بعد نحو 88 ميلًا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جران كاناريا، وفقًا لمصدر في خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية لرويترز الأربعاء.

فقدان 39 مهاجرًا

وذكرت ووكينغ بوردرز ومنظمة غير حكومية أخرى هي ألارم فون أن الزورق كان يحمل 59 شخصًا.

واختتم ووكينغ بوردرز في تغريدة أن 39 شخصًا غرقوا، بينما قالت ألارم فون: إن 35 شخصًا في عداد المفقودين من المهاجرين.