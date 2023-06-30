فلاح القحطاني: انضمام بروزوفيتش لـ النصر أجمل عيدية

أعرب الناقد الرياضي فلاح القحطاني عن سعادته باقتراب نادي النصر من التعاقد مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “حجر النرد والقطعة الناقصة في النصر، هذا والله العيد وأجمل عيدية يستحقها فخر الرياضة السعودية وجمهوره، دعواتكم يا رب تتم”.

عرضان لإقناع بروزوفيتش بمغادرة النصر

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وكان بروزوفيتش وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 مع إنتر ميلان لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحول الصفقة، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.