فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة صور لعيد الاضحى من أمام الكعبة المشرفة ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض فما سببها؟ لقطات لـ مظاهر الفرحة بعيد الأضحى في ساحات المسجد النبوي فوائد القهوة للكبد لها مفعول السحر تمكين خمسيني من أداء مناسك الحج بعد إصابته بجلطة قلبية مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة ماسك مكتئب مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مسلمي روسيا بعيد الأضحى، لافتًا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة.
وقال بوتين، في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين، أهنئ من كل قلبي مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى.
وأضاف: “هذا العيد الذي يعقب الحج إلى بيت الله الحرام، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة”.
وتابع: “ويدعو أيضا منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع”.
وأردف فلاديمير بوتين: “مسلمو روسيا يؤدون دورًا كبيرًا وإبداعيًا في حياة بلادنا، حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة جيلا صالحا”.
كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الجنود المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة دفاعًا عن البلاد، وانطلاقًا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات، بحسب نص قوله.
وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، أن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها.