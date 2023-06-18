فلاديمير بوتين يلوح بورقة تكشف سر الانسحاب من كييف

رصدت عدسات الكاميرا، أثناء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفد الوسطاء الأفارقة تفاصيل ورقة عرضها بوتين على الوفد.

تلويح فلاديمير بوتين

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع تويتر مقاطع فيديو للرئيس فلاديمير بوتين يلوح بالورقة متحدثًا عن المفاوضات التي جرت مع الجانب الأوكراني عام 2022 في تركيا.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المفاوضات التي دفعته لسحب قوات بلاده من العاصمة كييف ومناطق وسومي وتشرنيغو، بناء على المسودة التي تم الاتفاق عليها إلا أن أوكرانيا رفضت إتمامها فيما بعد وذلك عقب الانسحاب الروسي من كييف كجزء من الصفقة.

وأكد بوتين على أن هذه الوثيقة تثبت زيف الرواية الأوكرانية، التي قالت عند الانسحاب الروسي من كييف إن ذلك دليل ضعف وخسارة.

إجراءات بناء الثقة

من المعروف أن القادة الأفارقة يسعون للاتفاق على سلسلة من “إجراءات بناء الثقة”، حتى مع بدء أوكرانيا هجومًا مضادًا لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها.

ويقلل الكرملين من فرص إجراء محادثات مجدية مع كييف، ويقول إن الظروف “غير مواتية لعملية السلام، إذ يجب أن تأخذ أي تسوية في الاعتبار الحقائق الجديدة”، لكنه أكد “انفتاحه على المبادرات الخارجية واستعداده للإنصات”.

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الروسي بوتين استعداده لـ”حوار بنّاء مع الراغبين في السلام”، وذلك خلال لقائه زعماء أفارقة يتوسطون لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيدًا بـ”مقاربتهم المتوازنة” حيال هذه الأزمة.