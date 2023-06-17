اجتماع مرتقب بين رئيس النصر وحكيم زياش في لندن أسعار الذهب محلياً وعالمياً أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت فلكية جدة ترصد على مدى أسبوع نجوم شريط درب التبانة أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق إنجلترا تُسقط مالطا برباعية منتخب فرنسا يهزم جبل طارق بثلاثية ماسك يتوقع أول زراعة للرقائق الإلكترونية في دماغ بشرية هذا العام روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان
ابتداءً من اليوم ينتظر عشاق رصد السماء في الوطن العربي ولمدة أسبوع، رؤية شريط درب التبانة بالعين المجردة، نظرًا لأن القمر سيكون في مرحلة المحاق، وبعد ذلك في طور هلال بداية الشهر، ويغرب في وقت مبكر من الليل.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه خلال هذا الوقت من السنة وقبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، يمكن رصد المستوى المسطح الضبابي لمجرة درب التبانة الذي يحتوي على الشمس والكثير من نجوم المجرة.
وبين أن الرصد يجب أن يكون من موقع مظلم بشكل كافٍ بعيدًا عن أضواء المدن والشوارع، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات أو تجهيزات خاصة فقط العين المجردة، حيث سيظهر شريط النجوم عاليًا يقسم قبة السماء في منظر ساحر عند منتصف الليل.
وشدد أبو زاهرة على راغبي التصوير بأنه يستحسن أن تكون فتحة العدسة f / 2.8 وذلك للسماح بعبور الكثير من الضوء وإذا كانت فتحة العدسة المتوفرة لا تذهب إلى f/2.8 ، يتم استخدام أقل فتحة ممكنة للعدسة ، إضافة إلى أن حساسية الضوء ” الإيزو” تكون (3200) مما سيجعل مستشعر الكاميرا أكثر حساسية للضوء مما هو عليه عادة.
ولفت إلى أنه نظرًا لأن مدة التعريض 30 ثانية هناك حاجة ضرورية لتثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل لمنع الاهتزاز، ويجب استخدام المؤقت الذاتي للكاميرا لمنع حدوث اهتزاز، ويجب التذكر بأنه عند القيام بتعريض طويل كما في هذه الإعدادات فإن أي حركة للكاميرا مهما كانت صغيرة سوف تجعل الصورة مشوهة.
يُشار إلى أنه يمكن رؤية العديد من النجوم الساطعة وإمكانية رصد عبور بعض الأقمار الصناعية وتساقط بعض الشهب البراقة بقبة السماء، وأن كل نجم يشاهد بالعين المجردة في السماء ينتمي لمجرة درب التبانة.