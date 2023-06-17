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القمر سيكون في مرحلة المحاق

فلكية جدة ترصد على مدى أسبوع نجوم شريط درب التبانة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
فلكية جدة ترصد على مدى أسبوع نجوم شريط درب التبانة
المواطن - فريق التحرير

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ابتداءً من اليوم ينتظر عشاق رصد السماء في الوطن العربي ولمدة أسبوع، رؤية شريط درب التبانة بالعين المجردة، نظرًا لأن القمر سيكون في مرحلة المحاق، وبعد ذلك في طور هلال بداية الشهر، ويغرب في وقت مبكر من الليل.

رصد نجوم شريط درب التبانة

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه خلال هذا الوقت من السنة وقبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، يمكن رصد المستوى المسطح الضبابي لمجرة درب التبانة الذي يحتوي على الشمس والكثير من نجوم المجرة.

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وبين أن الرصد يجب أن يكون من موقع مظلم بشكل كافٍ بعيدًا عن أضواء المدن والشوارع، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات أو تجهيزات خاصة فقط العين المجردة، حيث سيظهر شريط النجوم عاليًا يقسم قبة السماء في منظر ساحر عند منتصف الليل.

نصائح لراغبي التصوير

وشدد أبو زاهرة على راغبي التصوير بأنه يستحسن أن تكون فتحة العدسة f / 2.8 وذلك للسماح بعبور الكثير من الضوء وإذا كانت فتحة العدسة المتوفرة لا تذهب إلى f/2.8 ، يتم استخدام أقل فتحة ممكنة للعدسة ، إضافة إلى أن حساسية الضوء ” الإيزو” تكون (3200) مما سيجعل مستشعر الكاميرا أكثر حساسية للضوء مما هو عليه عادة.

ولفت إلى أنه نظرًا لأن مدة التعريض 30 ثانية هناك حاجة ضرورية لتثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل لمنع الاهتزاز، ويجب استخدام المؤقت الذاتي للكاميرا لمنع حدوث اهتزاز، ويجب التذكر بأنه عند القيام بتعريض طويل كما في هذه الإعدادات فإن أي حركة للكاميرا مهما كانت صغيرة سوف تجعل الصورة مشوهة.

يُشار إلى أنه يمكن رؤية العديد من النجوم الساطعة وإمكانية رصد عبور بعض الأقمار الصناعية وتساقط بعض الشهب البراقة بقبة السماء، وأن كل نجم يشاهد بالعين المجردة في السماء ينتمي لمجرة درب التبانة.

 

 

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