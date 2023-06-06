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أثناء توديع اللاعب الفرنسي

فلورنتينو بيريز: ريال مدريد سيظل بيت بنزيما دائمًا

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
فلورنتينو بيريز: ريال مدريد سيظل بيت بنزيما دائمًا
المواطن - فريق التحرير

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ودع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بعدما أعلن الأخير رحيله عن الريال بعد 14 موسمًا قضاها في صفوف الفريق.

تعليق بيريز

وقال بيريز في المؤتمر الصحفي: ” اللاعب الفرنسي سيظل واحدًا من أفضل اللاعبين على مر العصور وريال مدريد دائمًا هو بيته”.

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وأضاف رئيس النادي: “اليوم صعب وممتلئ بالمشاعر، بنزيما نموذج يحتذى به ومثال لكل ما يدور حوله هذا النادي”.

وكان الاتحاد نجح في حسم صفقة النجم الفرنسي حيث سينضم إلى صفوف بطل دوري روشن حتى عام 2025.

ويرغب العميد كذلك في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

بنزيما وفلورنتينو بيريز

تشكيل الاتحاد في وجود بنزيما

وسيكون التشكيل المتوقع للعميد بعد انضمام بنزيما وفي حال انضم راموس وكانتي كالتالي: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، أحمد حجازي، سيرخيو راموس، أحمد بامسعود، كورونادو، كانتي، عبدالرحمن العبود، بنزيما، رومارينيو، هيلدر كوستا”.

وكان النجم الفرنسي رحل عن صفوف ريال مدريد أول أمس الأحد بعد مباراة الريال وأتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني، حيث مكث مع الريال 14 عامًا منذ الانضمام له في صيف 2009 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

يذكر أن نادي الاتحاد يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في السعودية، كونه بطلًا لدوري روشن موسم 2022/2023.

 

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