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فهد الأحمدي يوجه رسائل لـ 5 وزارات

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
فهد الأحمدي يوجه رسائل لـ 5 وزارات
المواطن - فريق التحرير

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وجه الكاتب والإعلامي فهد الأحمدي رسائل ومقترحات لـ 5 وزارات لدعم وتنمية المواهب في السعودية.

وقال الأحمدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أقترح على وزارة السياحة، التعاون مع وزارة التعليم لتدريس الطلاب منهج خاص بكيفية التعامل مع السياح وزوار الحرمين”.

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وأضاف “أقترح على وزارة الثقافة، التعاون مع وزارة التعليم لاستكشاف المواهب الأدبية والفنية في كافة المراحل التعليمية”.

وتابع الأحمدي “أقترح على وزارة التجارة التعاون مع وزارة التعليم لتدريس الطلاب كيفية الاستثمار وصناعة المال وبناء الثروة”.

وتابع “أقترح على وزارة الصحة التعاون مع وزارة التعليم لتدريس الطلاب منهج خاص بالإسعافات الأولية ومبادئ الصحة العامة”.

وقال “أقترح على وزارة الخارجية التعاون مع وزارة التعليم لإنشاء مسار (خاص بالطلاب الأكثر ذكاء) لإتقان عدة لغات وتخريج سفراء المستقبل..

وختم الأحمدي بقوله “أقترح على (كافة الوزارات والهيئات) التعاون مع وزارة التعليم لتدريس ورعاية منهج خاص بها.. فكل شيء يبدأ من المدرسة والصف الدراسي، وما يتعلمه الطالب اليوم لا نلمس أثره إلا بعد سنوات طويلة من الدراسة والتعليم… “.

تباين ردود الأفعال

وتباينت ردود الأفعال على تغريدة الأحمدي، حيث علق صاحب حساب لمّاح بقوله “وأنا أقترح تخصيص الفصل الدراسي الأخير في السنة الثالثة الثانوية للأولاد ليكون تدريب عملي على التجارة الحرة من خلال العمل في أي تجارة أو وظيفة في قطاع خاص .. ويشترط إحضار شهادة تدريب.. مثل ما فيه تدريب جامعي يكون فيه تدريب ثانوي …. يمكن تعجبه الشغلة ويحترفها ولا يحتاج جامعة ..”.

وغرد أحمد عبدالعزيز الحماد بقوله “مساكين هؤلاء الطلاب الله يعينهم ما يدرون يلقونها من التحصيلي ولا القدرات لا ممن يقترح على هواه”.

بينما غرد رائد الأحمدي بقوله “وإنشاء معاهد حسب التخصصات المطلوبة.. مثل زمان أول”.

بينما غرد saeed alKhalidi بقوله “يا رجال خلهم يعلمونهم يتعاملون مع بعض زين وبعدين نشوف الأجانب”.

وعلقت غادة التركي بقولها “واقترح على جميع الوزارات طرح أعمال ووظائف تدريبيه مؤقتة في العطل الصيفية لمرحلة المتوسط والثانوي ليتهيأ الطالب لبيئة العمل ويتعلم الاستفادة من وقته”.

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