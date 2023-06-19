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أول مهرجان على مستوى مناطق السعودية

فهد بن سلطان لأهالي تبوك: شكرًا على مشاركتكم في جادة الإبل

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
فهد بن سلطان لأهالي تبوك: شكرًا على مشاركتكم في جادة الإبل
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، عن شكره وتقديره لأهالي المنطقة ومشايخ القبائل والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين على جهودهم وتفاعلهم ومشاركتهم المميزة في مهرجان جادة الإبل، والذي يقام حاليًّا في مدينة تبوك كأول مهرجان على مستوى مناطق السعودية، مثمنًا لأهالي المنطقة ما أبدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وتفاعل مميز ساهم فيما تحقق من نجاح كبير حتى الآن للمهرجان.

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كرم أهل تبوك

وقال: إن هذا ليس بمستغرب من الجميع، مشيدًا بجهود جميع اللجان والعاملين بنادي الإبل وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، منوهًا بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتطوير قطاع الإبل في السعودية، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقه تبوك الأسبوعي مساء اليوم بالمواطنين في القصر الحكومي.

استقرار وأمن

وتناول في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

حضر اللقاء رؤساء المحاكم ومدراء الإدارات الحكومية ومشايخ وأهالي المنطقة.

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