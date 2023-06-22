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بعد ترشح قائمته الوحيدة في الانتخابات

فهد بن نافل رئيسًا لـ الهلال بالتزكية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
فهد بن نافل رئيسًا لـ الهلال بالتزكية
المواطن - فريق التحرير

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فاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال بالتزكية، وذلك بعد إعلان الجمعية العمومية للنادي اليوم عن فوزه بالمنصب نظرًا لترشح قائمته الوحيدة في الانتخابات.

وكان مقر النادي اليوم، احتضن الجمعية العمومية حيث فازت قائمة ابن نافل بالانتخابات.

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المطالبة بترشح فهد بن نافل في الماضي

وقبل الإعلان عن فوزه، سبق لـ جماهير الهلال أن دشنت وسمًا عبر “تويتر” طالبت فيه فهد بن نافل بالترشح من أجل رئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وردت جماهير الهلال على المرشح سعيد الشهراني بعد تصريحاته التي قال فيها: “أريد أن أكون جزءًا من تاريخ الهلال وتحقيق النجاحات المذهلة التي يستحقها جماهيرنا الرائعة لذلك أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى”.

فهد بن نافل رئيس الهلال بالتزكية

ووجهت الجماهير الشكر له لكنها طالبت بترشح ابن نافل كون الفريق الأزرق حقق معه بطولات وإنجازات أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022 لأول مرة في تاريخ النادي والأندية السعودية.

وكانت فترة مجلس إدارة ابن نافل انتهت بنهاية موسم 2022/ 2023.

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