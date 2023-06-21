فوز الأوروجواي ضد كوبا قبل الكأس الذهبية 2023

فاز منتخب الإكوادور ضد كوبا، في آخر مباريات الأخير لخوض منافسات النسخة الـ17 من بطولة الكأس الذهبية 2023 “الكونكاكاف”.

مباراة الأوروجواي ضد كوبا

ولعب منتخب الأوروجواي ضد كوبا وديًا، وظهر السيليستي بشكل أفضل خلال أحداث الشوط الأول، ونجح فاكوندو توريس في فض اشتباك التعادل السلبي من ركلة جزاء عند الدقيقة 27.

وواصل السليستي التألق في الشوط الثاني من المباراة، وسيطر اللاعبون على وسط الملعب، قبل أن يتمكن ماكسيميليانو أراوخو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز الأوروجواي ضد كوبا.

وتُعد مباراة الأوروجواي ضد كوبا، هي المواجهة الودية الأخيرة قبل أن يخوض منتخب كوبا الأول لكرة القدم منافسات بطولة الكأس الذهبية، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة، التي تضم؛ جواتيمالا، كندا وجزر غوادلوب.

الكأس الذهبية 2023

ومن المقرر أن تُقام منافسات الكأس الذهبية للمرة الأولى في سينسيناتي، سانت لويس، وسانت دييجو، ويستضيف 15 ملعبًا مباريات البطولة التي تضم 16 منتخبًا، وتقام خلال الفترة بين 24 يونيو، وحتى 16 يوليو.

وجاءت مجموعات الكأس الذهبية، كالتالي؛ أمريكا، جامايكا، نيكاراجوا وترينيداد وتوباجو، وضمت المجموعة الثانية؛ قطر، المكسيك، هايتي وهندوراس، والمجموعة الثالثة؛ كوستاريكا، بنما، السلفادور ومارتينيك، بجانب مجموعة كوبا.