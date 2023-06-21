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في آخر مبارياته الودية

فوز الأوروجواي ضد كوبا قبل الكأس الذهبية 2023

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
فوز الأوروجواي ضد كوبا قبل الكأس الذهبية 2023
المواطن - فريق التحرير

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فاز منتخب الإكوادور ضد كوبا، في آخر مباريات الأخير لخوض منافسات النسخة الـ17 من بطولة الكأس الذهبية 2023 “الكونكاكاف”.

مباراة الأوروجواي ضد كوبا

ولعب منتخب الأوروجواي ضد كوبا وديًا، وظهر السيليستي بشكل أفضل خلال أحداث الشوط الأول، ونجح فاكوندو توريس في فض اشتباك التعادل السلبي من ركلة جزاء عند الدقيقة 27.

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الإكوادور ضد كوبا
جانب من المباراة – المصدر @Uruguay

وواصل السليستي التألق في الشوط الثاني من المباراة، وسيطر اللاعبون على وسط الملعب، قبل أن يتمكن ماكسيميليانو أراوخو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز الأوروجواي ضد كوبا.

الاكوادور ضد كوبا
أراوخو – المصدر @Uruguay

وتُعد مباراة الأوروجواي ضد كوبا، هي المواجهة الودية الأخيرة قبل أن يخوض منتخب كوبا الأول لكرة القدم منافسات بطولة الكأس الذهبية، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة، التي تضم؛ جواتيمالا، كندا وجزر غوادلوب.

منتخب الأوروغواي
لاعبو الأوروغواي – المصدر @Uruguay

الكأس الذهبية 2023

ومن المقرر أن تُقام منافسات الكأس الذهبية للمرة الأولى في سينسيناتي، سانت لويس، وسانت دييجو، ويستضيف 15 ملعبًا مباريات البطولة التي تضم 16 منتخبًا، وتقام خلال الفترة بين 24 يونيو، وحتى 16 يوليو.

وجاءت مجموعات الكأس الذهبية، كالتالي؛ أمريكا، جامايكا، نيكاراجوا وترينيداد وتوباجو، وضمت المجموعة الثانية؛ قطر، المكسيك، هايتي وهندوراس، والمجموعة الثالثة؛ كوستاريكا، بنما، السلفادور ومارتينيك، بجانب مجموعة كوبا.

قرعة الكأس الذهبية 2023
جانب من قرعة الكأس الذهبية 2023

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