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في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

فوز ثمين لـ جنوب أفريقيا ضد المغرب

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
فوز ثمين لـ جنوب أفريقيا ضد المغرب
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب مساء اليوم السبت، بفوز منتخب جنوب أفريقيا بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

جنوب أفريقيا ضد المغرب

وكان اللاعب منير الكجوي حارس مرمى منتخب المغرب أحرز الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، ليمنح التقدم لمنتخب جنوب أفريقيا.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتأخر المنتخب المغربي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب، نجح منتخب جنوب أفريقيا في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب زاخيلي ليباسا في الدقيقة الرابعة مع بداية الشوط، ثم نجح المغربي حكيم زياش في تقليص الفارق لمنتخب بلاده من تصويبة قوية في الدقيقة الـ60.

وبعد فوز منتخب جنوب أفريقيا، أصبح رصيد البافانا بافانا 7 نقاط في صدارة المجموعة الـ11 من التصفيات، بينما تجمد رصيد منتخب المغرب عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليضمن المنتخبان التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

جنوب أفريقيا ضد المغرب

تألق بيرسي تاو

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري، حيث تسبب في الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام المغرب، كما فاز يوم الأحد الماضي مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

جنوب أفريقيا ضد المغرب

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