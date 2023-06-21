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في بطولة كأس أمم آسيا للناشئين

فوز في اللحظات الأخيرة بـ مباراة اليمن وتايلاند

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
فوز في اللحظات الأخيرة بـ مباراة اليمن وتايلاند
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مباراة اليمن وتايلاند، فوزًا ثمينًا لمنتخب تايلاند في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا للناشئين.

مباراة اليمن وتايلاند

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني نجح اللاعب تاناكريت لومناك في إحراز هدف الفوز للمنتخب التايلاندي.

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مباراة اليمن وتايلاند

وبعد المباراة، أصبح رصيد المنتخب التايلاندي 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الأولى في البطولة، بينما تجمد رصيد المنتخب اليمني عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليتأهلا معاً إلى دور الثمانية في البطولة.

مباراة اليمن وتايلاند

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