فوز في اللحظات الأخيرة بـ مباراة اليمن وتايلاند

شهدت مباراة اليمن وتايلاند، فوزًا ثمينًا لمنتخب تايلاند في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا للناشئين.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني نجح اللاعب تاناكريت لومناك في إحراز هدف الفوز للمنتخب التايلاندي.

وبعد المباراة، أصبح رصيد المنتخب التايلاندي 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الأولى في البطولة، بينما تجمد رصيد المنتخب اليمني عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليتأهلا معاً إلى دور الثمانية في البطولة.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇹🇭 Thailand 1️⃣-0️⃣ Yemen 🇾🇪

Tanakrit Lomnak sparks wild celebrations with his 95th-minute winner as Thailand 🔝 Group A!

Match Report 🔗 https://t.co/gTye1uIziX#AFCU17 | #THAvYEM pic.twitter.com/VJFxbxjhMs

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 21, 2023